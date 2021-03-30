Скандалы: Тайна «любовного квадрата» раскрыта видеокамерами

Система распознавания лиц нашла убийц российской пары спустя 17 лет

«Любовный квадрат» лег в основу страшного и лихо закрученного преступления, которое сыщики смогли раскрыть полностью только через 17 лет. Женщина подбила своего супруга-бизнесмена на убийство любовницы, ее супруга устранили, как свидетеля. А паре, организовавшей расправу, пришлось сбежать в другую страну вместе с детьми. Как стало известно «МК», это история началась летом 2004 года. На тот момент 36-летняя москвичка Юлия (все имена изменены) уличила в супружеской неверности своего 32-летнего мужа-бизнесмена Евгения. Ей также стало известно, что ее изменник подарил своей любовнице Светлане квартиру и дорогое авто. Просто так терять преуспевающего коммерсанта и отца двух своих детей женщина не хотела, поэтому дала ему шанс одуматься. Неверный мужчина выбрал семью. Однако Юлии этого было недостаточно. Она поставила мужа перед фактом, что простит его полностью только после того, как они убьют Светлану.

В качестве убийц семейная пара наняла двух рабочих из ближнего зарубежья — Сергея и Юрия, которые проводили строительные работы на их участке в Подмосковье. Гонорар пообещали щедрый, вскоре был готов и план.

4 августа Сергей и Юрий позвонили любовнице Евгения и сказали, что тот просил ей кое-что передать. Встречу назначили в Одинцовском районе на Минском шоссе. Будущим убийцам выдали авто, на котором они и поехали. А организаторы отправились на подстраховку на своем «Лексусе».

Светлана, видимо, почувствовала неладное и взяла на встречу своего мужа (он, кстати, к этому моменту не подозревал о существовании соперника).

В назначенном месте она пересела в машину к своим будущим убийцам, а Евгений, поняв, что его бывшая пассия приехала не одна, решил заблокировать свидетеля. Он неожиданно запрыгнул в авто к мужу Светланы. В это время на жертву уже накинули удавку, женщина яростно сопротивлялась, и ей даже удалось вырваться из машины. Но убежать Светлана не смогла. На помощь Юрию с Сергеем бросилась Юлия, втроем они снова затащили беглянку в авто, где нанесли ей несколько ножевых ранений.

Евгений в это время уже каким-то образом оглушил мужа Светланы и дал команду Сергею пересесть в третью машину и следовать за ним. А Юрий с Юлией вывезли тело погибшей в Наро-Фоминский район, где сбросили в реку. Между тем Евгений с Сергеем отвезли мужа Светланы в район Внуково, где убили несколькими ударами ножа. Тело оставили в лесополосе, а машину отогнали подальше и сожгли, пытаясь, замести следы.

Светлану и ее супруга стали разыскивать родственники, которые обратились в полицию. Ее тело нашли через несколько дней, труп ее супруга искали гораздо дольше, около трех месяцев.

Полицейские начали расследование, и довольно быстро был задержан один из убийц — Сергей. Он не стал отпираться и разложил все по полочкам. Всех действующих лиц объявили в федеральный розыск.

Однако Евгений и Юлию к этому моменту уже позаботились о своем будущем. Им удалось сделать себе и двум своим детям документы одной из стран СНГ, там были указаны новые ФИО и даже даты рождения. После этого вся семья поспешно уехала из России. Юрий тоже успел скрыться — на Украине.

Примерно два года назад, решив, что опасность миновала, беглецы решили вернуться в московский регион, тем более, что здесь у них остался дом и другое имущество. Уже по новым документам им удалось вновь получить гражданство РФ, в том числе и на третьего ребенка, который появился на свет за границей. Казалось, началась новая жизнь. Одного не учли убийцы. Совсем недавно они засветились перед камерами, и система распознавания лиц выдала их изображение сыщикам.

Те были в недоумении — снимки совпадали с розыскными фото, их идентифицировали эксперты. Когда супругов задержали, они пытались ввести следствие в заблуждение. Были проведены очные ставки четы с киллером Сергеем, который был осужден на 15 лет и уже вышел на свободу. Тот опознал мужа с женой и указал, что именно они наняли его для убийства, а также сами принимали в нем активное участие. Евгений и Юлия в убийстве пока не сознаются, но подтвердили, что документы на новые имена себе делали, правда, не могут пояснить внятно для чего.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий, следователем следственного отдела по г. Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение супружеской паре. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в организации убийства группой лиц и убийстве, с целью сокрытия другого преступления, а также в умышленном уничтожении имущества (ч. 3 ст. 33 п. «ж» ч. 2 ст. 105, п. «к» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Данные преступления совершены обвиняемыми более 17 лет назад. Назначено проведение генетической экспертизы. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дмитрий Боленков