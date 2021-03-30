 

Мнение: Главный грех белых американцев

30.03.2021, 11:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Когда галлы осаждали город Клузий, — всё началось из-за женщины, разумеется, — к ним в лагерь пришли послы от римлян с просьбой снять осаду с союзников. Вот что Плутарх рассказывает про эту встречу:

Из почтения к славе Рима галлы встретили Фабиев приветливо и, прекратив бои у стен, вступили в переговоры. В ответ на вопрос послов, какую обиду нанесли клузийцы галлам, и за что галлы напали на город, царь галлов Бренн засмеялся и ответил так: «Клузийцы тем чинят нам несправедливость, что вспахать и засеять могут мало, иметь же хотят много и ни клочка земли не уступают нам, чужеземцам, хотя мы и многочисленны, и бедны. Не так ли точно и вам, римляне, чинили несправедливость прежде альбанцы, фиденаты, ардейцы, а в последнее время — жители Вей, Капены и многих городов фалисков и вольсков?!

И если они не желают уделить вам части своего добра, вы идете на них походом, обращаете в рабство, грабите, разрушаете города и при всем том не делаете ничего ужасного или несправедливого, но следуете древнейшему из законов, который отдает сильному имущество слабого и которому подчиняются все, начиная с бога и кончая диким зверем. Да, ибо даже звери от природы таковы, что сильные стремятся владеть большим, нежели слабые. Бросьте-ка лучше жалеть осажденных клузийцев, чтобы не научить галлов мягкосердечию и состраданию к тем, кто терпит несправедливости от римлян!»

Возможно, эта варварская логика применима и к современной Америке, которая в последние десятилетия всё глубже погружается в пучину социального неравенства.

У корпоративного юриста Ричарда есть хороший дом, дорогая машина, красивая жена и банковский счёт. У безработного Тайрона нет ничего, кроме просроченных кредитов и зависимости от наркотиков.

Как полагаете, коллеги, справедливо ли будет, если Тайрон с друзьями навестят выскочку Ричарда, чтобы забрать у него дом, машину и жену? Они бедны, а он богат — разве же это не достаточное основание для перераспределения материальных благ?

Источник: Место для дискуссий



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Скандалы: Абрамович решил заработать на легких Москвы

26.08 / Рука, протянутая в никуда

29.07 / Похудевшую Марию Порошину сравнили с Мэрилин Монро на новом фото

08.12 / Представитель Тихановской: Российский кредит не спасет Белоруссию

07.02 / Пушков: В США происходит тоталитарная революция

17.11 / Сенаторы предложили уточнить порядок признания физлиц иноагентами

05.10 / Кремль о росте числа зараженных COVID-19: Серьезный повод для мобилизации

14.08 / На Алтае нашли новый очаг чумы

01.08 / Создатель сериала «Ганнибал» Брайан Фуллер сообщил о намерении снять четвертый сезон

17.03 / Вылетевшая на тротуар иномарка попала на видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)