РДШ и Константин Ивлев проверили школьное питание в Нижнем Новгороде

Исполнительный директор Российского движения школьников (РДШ) Ирина Плещева, активисты проекта «Шеф в школе» и известный шеф-повар Константин Ивлев посетили школу №118 Нижнего Новгорода, где оценили состояние столовой, попробовали школьные обеды и презентовали меню, которое разработано с учетом пожеланий школьников.

Ивлев вместе с гостями провел дегустацию школьного меню Нижегородской области. Несмотря на замечания к отдельным блюдам по вкусу и внешнему виду, в целом шеф отметил, что блюда его приятно удивили. «В нашей стране все возможно, если захотим мы и особенно если захотят наши дети. Российское движение школьников очень яркое, здорово, что появился проект «Шеф в школе», который дает нам возможность получать информацию от детей, которым не все равно. Все возможно, главное, чтобы и движение, и детей поддерживали родители. Президент дал распоряжение о модернизации школьного питания, все главы регионов его приняли и мы в том числе. Мы делаем все, чтобы сдвинуться с мертвой точки», – сообщил Ивлев, слова которого приводятся на релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В рамках мероприятия также прошла презентация меню от РДШ, главное в котором – возможность выбора альтернативных блюд, свежий подход к оформлению подачи еды и посуды, новые интересные современные вкусы, которые предпочитают сами школьники. Вкусные предложения РДШ по достоинству оценили, как сами дети, так и взрослые. После этого Ивлев передал министру образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольге Петровой меню РДШ для внедрения в школах региона.

«Безусловно, у нас много разных форматов контроля школьного питания, активный мониторинг ведется. Но проект, инициированный Российским движением школьников, – это огромная помощь нам, помощь глазами детей. Потому что это как раз те, для кого мы готовим. Сегодня двоих школьников посвятили в РДШефы – это и помощь, и мотивация, и формирование гражданской позиции. Ребята понимают, что они именно те, кто делает выбор. И это очень важно», – рассказала Петрова.

Кроме того, Ивлев посвятил победителей конкурса «РДШеф моего региона» школьников Павла Сухова и Аишу Садриеву в РДШефы, символично передав им фирменные фартуки. «Идея нашего движения – постараться что-то изменить. Не нужно менять весь мир, мы меняем то, что мы можем. Спасибо, что принимаете участие в нашем большом деле», – сказал Ивлев напутственное слово юным РДШефам.

После этого прошел кулинарный мастер-класс от шефа. РДШефы приготовили вместе со знаменитым шеф-поваром крем-суп из овощей с гренками из судака под соусом из красных овощей.

Исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева рассказала, что когда РДШ впервые провело опрос среди школьников страны, то Нижегородская область попала в список невкусных регионов, однако после второго опроса смогла оказаться в рейтинге вкусных регионов. «Хочется отметить, что власти Нижегородской области подошли к ситуации конструктивно, не пытаясь замолчать вопрос, или начать спорить с результатами опроса. Наоборот, они провели тщательную проверку, исправили недочеты, пересмотрели меню школьных столовых. И сегодня, попробовав здесь еду вместе со школьниками и Константином Ивлевым, мы сделали вывод, что в регионе началась вкусная перезагрузка» – поделилась впечатлениями Ирина Плещева.

По окончании встречи в столовой дети приклеили стикер «Проверено РДШефом».

«Я продегустировал меню, разработанное Российским движением школьников совместно с Константином Ивлевым, и считаю, это как раз то направление, в котором нужно двигаться. Смысл подхода в том, чтобы предоставить школьникам право выбора. Я поручил и департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода, и Муниципальному предприятию, занимающемуся обеспечением питания в школах, подробно проработать вопрос с РДШ и в ближайшее время внести предложения по организации питания именно в таком ключе», – сказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Также Ивлев посетил центр наставничества для подростков «Хулиганодом». Он пообщался с подростками из детских домов и подростками, испытывающими трудности в общении со сверстниками и взрослыми. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, председатель РДШ в Нижегородской области Вячеслав Амосов и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.