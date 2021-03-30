 

Суд оштрафовал мывших обувь в святом источнике у часовни в Калининграде военнослужащих

30.03.2021, 11:48, Новости дня
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Калининградский гарнизонный военный суд оштрафовал военнослужащих Джамалдина Магомедова и Расула Сайханова, публично помывших обувь в источнике в часовне у кафедрального собора Христа Спасителя в честь иконы Божией Матери в центре Калининграда в сентябре 2020 года, на 200 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно, сообщили в суде.

Рассмотрение дел, возбужденных по ч. 1 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»), состоялось в суде в феврале.

«Признать Магомедова Джамалдина Заурбековича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ, назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Признать Сайханова Расула Лечаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей», – передает ТАСС решенияе суда. Они вступили в законную силу, уточнили в суде.

По данным суда, Сайханов признал вину полностью. Магомедов себя виновным не признал. Он заявил, что не знал, что вода в источнике «святая» и, протирая свою обувь водой, не желал кого-либо оскорбить, выразить неуважение, оскорбить религиозные чувства верующих людей.

В ряде СМИ и блогосфере мужчин назвали чеченцами. Однако глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что инициировал проверку и выяснил, что мужчины чеченцами не являются. При этом он оценил поступок молодых людей как «полное отсутствие нравственности». 

Краны подачи воды в часовне на территории собора перекрыли.



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