 

Мнение: Неизвестного Репина решили показать в Третьяковской галерее

30.03.2021, 11:47, Разное
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В музеях и галереях как с цепи сорвались, почувствовав запах свободы и весны, вернисажи следуют один за другим, не успеваю все оббегать. Некоторые пропустить, правда, совсем нельзя.  С сегодняшнего дня в Третьяковской галерее работает выставка «Илья Репин: известный и неизвестный» (до 1 февраля 2022 года), на которой показывают вещи, которые не попали на гигантскую монографическую экспозицию Репина в 2019 году.

Выставка проходит в двух "репинских" залах в постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке.
 Сейчас привычные картины оттуда, а также 28 работ из собрания петербургского Русского музея гастролируют в Художественном музее Атенеум в Хельсинки в Финляндии (до 29 августа), затем ретроспектива мастера отправится в Пти-пале в Париж.

Поэтому из запасников вытащили непривычные.

"В осажденной Москве" (1912). Картина, написанная к юбилею наполеоновского нашествия.

Также свои работы предоставили частные коллекции.

"Неверие Фомы". 1921-22. Собрание Сефирот.

Экспрессионизм реально у Репина под конец жизни. Чем больше его смотрю, тем сильнее понимаю, насколько он громаден и велик. Раньше не любила.

Есть стена, посвященная его большим графическим портретам.

Мрачный Серов

Портрет Беатрисы Леви (1918). Коллекция Александра Дадиани

Пример салонного заказного портрета, какими он в эмиграции кормился.

Портрет Лидии Кузнецовой. (1901). Собрание Александра Клиновского

Это сестра Нордман. В руках японский меч (в ножнах). 1912. Ч.с.

Ну и еще ряд портретов из фондов ГТГ, которые на выставку большую недавали из-за некоторого их однообразия.



Отдельная стена посвящена подготовительным этюдам к "Ивану Грозному…", там же его позднее повторение из Воронежского музея.

А вот тут я подроно описала, как сейчас идут дела с реставрацией "Ивана Грозного…"

Пепельница с портрета Бларамберга (одного из натурщиков царя)

до 1 февраля 2022 года
Главное здание в Лаврушинском переулке

Сайт выставки
https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/ilya-repin-izvestnyy-i-neizvestnyy/

Источник: Шакко



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