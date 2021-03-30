Личное: “Магически очарована мыслями К”

Разбирайте сами это письмо, из серии весенних обострений.

Я только на один момент хочу внимание ваше обратить.

Автор пишет, что у людей должны быть недостижимые цели, и приводит в пример свою влюбленность в некого К., чьи произведения публиковали в журнале “Наука и религия” 40 лет назад. Скорее всего речь идет о Карлосе Кастанеде. В него была влюблена наша автор с ее хорошими аппетитами.

Однако, аппетиты не помешали ей выйти замуж за подходящего мужчину и родить детей. То есть “недостижимая цель” не стала целью, на которой она сконцентрировала все свои мысли и усилия, иначе лет в двадцать погибла бы где-нибудь в Мексике. К сожалению, в настоящее время автор считает, что с К. у нее была именно “любовь”, а не просто она была его читателем. Поэтому ресурс любви у нее совсем фрустрирован. Объясните, как это связано?

Разберите все остальные ее примеры тоже. У нее хоть и весеннее обострение, но примеры такие многим людям приходят в голову, когда их бомбит по поводу необходимости снизить планку. Многим кажется, что задранная вверх планка окрыляет. Но в примеры они всегда приводят совсем не задранную планку, а нормальную. Или вообще не планку актуальных притязаний, а гипотетический предел, линию горизонта. Разница в том, что на первом концентрируется внимание, а второе воспринимается как отдаленный идеал, как маяк за тысячи километров.

Опишите разницу на примерах этого письма.

x_polay_x

Добрый день, Эволюция, хочу предложить для разбора небольшую историю.

Мне 59 лет, два сына 13 и 27 лет, разведена.

Я родилась со страстным стремлением кого-нибудь учить и учиться самой. Мой основной баг это училка – ученица. Всем, что знаю и умею в этой жизни, я обязана этому багу. Ведь для того, чтобы кого-то чему-то научить, надо сначала научиться самой, а когда научишься, придется искать тех, кто бы захотел научиться у тебя, это самое скучное занятие на свете. Интересней еще чему-нибудь научиться, тогда перспектив кого-нибудь научить будет больше.

Понятно, что с такими данными мне ничего в личной жизни не светит. Поэтому расскажу историю про любовь, пронесенную через года.

Впервые я столкнулась с К лет в 12-13. Моя мама выписал журнал Наука и религия. Там печатали отрывки его произведений. Это было так завораживающе и волнующе, я была магически очарована мыслями К, хотелось читать все больше и больше, хотелось следовать каждому его указанию, как указанию свыше.

С информацией в те годы было не важно, но я всеми силами искала его книги, книги его женщин, читала, увлекалась тенсегрити. Даже вступила в клуб его последователей, и регулярно посещала занятия. К сожалению, К умер, когда моему старшему сыну было 3 года. Мы не встретились с ним в этой жизни, но до его смерти я успела прочитать все, что он написал.

Его мысли и методики помогают мне жить до сих пор. Четыре врага человека знания – модель применимая всегда и всюду, контроль чувства собственной значимости – это возможность постоянно держать себя в минусе, не индульгировать – закрыть свое внутреннее решето, собственная смерть, которая может случиться завтра,- лучший советчик.

Еще интересно – основная цель жизни должна быть прекрасна маняща и совершенно недостижима. Кажется, это противоречит концепции Эволюции, что цели должны быть реальными и маленькими, нужно жить, не воображая из себя слишком много. Но ведь большие цели тоже работают. Космос, интернет, смартфоны, компьютеры – все это когда-то было чьей-то недостижимой мечтой. Думают даже египетские пирамиды, кто-то сначала видел во сне.

Могу привести пару положительных примеров применения великой цели в своей жизни.

Будучи студентами последних курсов, мы нашли программу (тогда это было почти мистикой), которая на основании тестирования определяла область профессиональной применимости тестируемого. У моего напарника по проекту к программированию обнаружились способности порядка 2 баллов, правда способности к остальным областям были ниже. У меня способности к программированию были -1 балл, и порядка 6 баллов к науке, преподаванию и сфере обслуживания. Мне было ужасно обидно, я реально программировала больше, чем все остальные девчонки из нашей группы, самостлятельно к тому моменту выучила 2 языка, и считала себя программистом. Мои мама и папа были программистами. И я поставила себе высокую недостижимую цель – стать первоклассным программистом, несмотря на отсутствие способностей. И надо сказать, что программирование и проектирование до сих пор хорошо меня кормит.

Мой старший сын в 13 лет решил стать качком. Я его поддержала и пару месяцев играла с ним в лесенку (соревнования по подтягиваниям), пока он не стал опережать меня. Еще я рассказала ему, что для того, чтобы его взяли в женскую американскую армию нужно отжиматься 50 раз. Прошло несколько месяцем, сын упорно занимался, и как-то вечером, попыхтев в своей комнате, он пришел и заявил, знаешь, мама, а меня теперь могут взять в женскую американскую армию.

Человек не может выживать долго в космосе и даже живым долететь до Марса не может. Высокая и недостижимая цель человечества – создать себе более живучую с точки зрения вселенной замену. И тут мы подходим к замене психологов на роботов. Но такая высокая цель психологов явно фрустрирует, как показывает реакция на мои предыдущие письма. Вот интересно, смогут ли психологи, не обвиваясь зеленым виноградом, не надевая белого пальто, не отказываясь от высоких целей, выработать методику постановки недостижимой цели, так чтобы эта цель не приводила ни к короне, ни к фрустрации в развитии.