Мнение: Обмен опытом

Демонстративное участие в торжествах по поводу годовщины армии Мьянмы Кремль принял на фоне буквально остракизма со стороны всех иностранных государств в адрес хунты, которая пришла к власти в Мьянме. Уровень — замминистра обороны России — оказался самым высоким из всех иностранных делегаций на параде.

Строго формально объяснение известно: Россия единственный крупный производитель оружия, которое он продолжает поставлять армии Мьянмы. Единичные партии приходят и из других стран, включая Китай, но на системном уровне именно Россия является для Тамадо (так называется армия Мьянмы) светом в окошке. По сути, геноцид рохинжа, который произошел не так уж и давно, косвенно ложится и на Россию, которая вооружила армию, расстреливавшую тысячи людей. Но режим Путина такие мелочи не интересует. Есть два основных мотива любых действий — принципы и интересы. Принципов у российского режима нет вообще, ради интересов он будет сотрудничать с любым людоедом. И в этом смысле нет никакого резона задаваться вопросом, почему все самые бесчеловечные режимы на планете — союзники и добрые партнеры Путина? Да вот поэтому — потому что с принципами у него все в полном порядке. Их не было и никогда не будет.

Однако сотрудничество с Тамадо имеет еще одно практическое воплощение. Режим Путина, сделав ставку на минимально ограниченное насилие и террор в отношении своего населения, с глубоким интересом изучает передовой опыт партнеров в данных вопросах. А если удается — то и проводит свои собственные учения по истреблению гражданского населения в промышленных масштабах. В той же Сирии, к примеру. Собственно, Путин и сам вполне прямо заявил о том, что Сирия рассматривается именно как учебный полигон. Если понимать, что столкновений с регулярным противником с равным вооружением в Сирии нет и быть не может (а любые инциденты подобного рода рассматриваются как угроза и немедленно купируются), то обучать в Сирии армию и наемников можно лишь одному — уничтожению сирийского народа. Он в данном случае выступает исключительно в виде спортивного снаряда перед настоящим соревнованием, которое рано или поздно, но состоится уже в России. Именно у нас будут востребованы умения отрезать головы и сжигать в костре пленных, бомбардировки больниц и пекарен — в общем, смотрим на Сирию, видим Россию.

Мьянма, где военные рассматривают собственный народ в качестве законной цели, где армия без колебаний открывает огонь на поражение боевыми патронами, где авиация уже наносит бомбово-штурмовые удары по жилым массивам в ряде штатов — крайне важный партнер в этом вопросе. И раз Тамадо сама справляется, прямой помощи ей оказывать не нужно, то как минимум изучить ее опыт совсем не лишне. То, что взаимодействие идет не по линии военной жандармерии-Росгвардии, а по армейской, особо никого не должно удивлять. Армия России будет истреблять собственный народ по приказу ничуть не с меньшим остервенением, чем каратели Росгвардии. Присяга, где сказано что-то там такое про народ, никак не помешает выполнить любой преступный приказ, не нужно иллюзий.

Роднит ситуацию в Мьянме с Россией еще и такая экзотическая особенность, как наличие этнических армий. Мьянма — полиэтническая страна (и поликонфессиональная). Хотя в целом этническое бирманское большинство составляет около двух третей населения, но есть ряд штатов, где этнические меньшинства проживают относительно компактно и являются если не большинством населения, то значительной его частью. При этом Тамадо — это фактически военная корпорация этнического большинства, а значит, этнические меньшинства практически легально обладают своими собственными военными корпорациями-армиями. И Тамадо, и этнические вооруженные группировки одновременно являются и политическими субъектами, которым принадлежит фактическая власть на подконтрольной им территории. А так как военные структуры имеют сугубо корпоративный характер, то они контролируют и экономику «своих» территорий. Тамадо принадлежат не только промышленные предприятия, но и предприятия сферы услуг, вплоть до малых предприятий, школы, больницы, университеты. Примерно то же самое есть и в этнических штатах, только власть и собственность там принадлежат этническим армиям. В определенной степени есть подобного рода регионы и в России. А раз так, то российским военным крайне важно изучить аналогичный опыт взаимодействия (и противодействия) официальной армии и армий этнических. Рано или поздно, но этот опыт будет востребован и в России.

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