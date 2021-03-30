Австралия ввела санкции против России из-за строительства Крымского моста

Австралия ввела санкции против одного гражданина России и четырех российских компаний из-за строительства Керченского моста. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел страны 30 марта.

Адресные финансовые санкции и запрет на поездки решили применить к россиянину и компаниям, связанным со строительством и эксплуатацией моста. Об ограничениях объявили в координации с Канадой и в соответствии с мерами, принимаемыми Великобританией и Евросоюзом.

“Керченский мост является попыткой консолидировать контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом. В силу своей деятельности это физическое лицо и компании причастны к попыткам узаконить незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя и поддержать сепаратистскую деятельность на востоке Украины”, – подчеркнули в МИД Австралии.

Авторы заявления напомнили, что с момента незаконной аннексии Россией Крыма прошло уже семь лет.

“Австралия продолжает настоятельно призывать Россию вернуть Крым и Севастополь под полный контроль Украины. Австралия отвергает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины в координации с международными партнерами. Мы твердо намерены продолжать оказывать давление, в том числе путем введения санкций, на физических и юридических лиц, которые стремятся содействовать незаконным попыткам России интегрировать территорию Украины в состав России”, – добавили они.

В релизе сказано, что Австралия сохраняет все ранее введенные санкции против РФ из-за оккупации Крыма. В санкционном списке Австралии сейчас 168 физических лиц и 52 компании.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Мост через Керченский пролив начали строить после аннексии украинского Крыма. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту 15 мая 2018 года.

Украинские власти назвали мост, соединивший оккупированный полуостров и Краснодарский край России, угрозой национальной безопасности.

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против российских компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста. 1 октября 2020 года ЕС расширил санкции. В том же месяце к новому пакету присоединились Великобритания и Швейцария. 29 марта санкции ввела Канада.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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