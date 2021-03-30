Зеленский, Макрон и Меркель подписали Международный договор о пандемии COVID-19

Президенты более 10 стран стран мира, в том числе Украины вместе с главами Всемирной организации здравоохранения и Европейского совета инициировали Международный договор о пандемии COVID-19, чтобы обеспечить равноправный доступ к вакцинам от коронавируса. Об этом говорится в коммюнике к этому документу, текст которого опубликовал Офис президента Украины 30 марта.

“Мы стремимся обеспечить общий и равноправный доступ к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам, лекарствам и средствам диагностики для борьбы с этой и будущими пандемиями. Иммунизация является глобальным общественным благом, и нам нужно будет как можно быстрее осуществлять разработку, производство и внедрение вакцин”, – отметили авторы документа.

Чтобы достичь эту цель, была основана международная программа под названием Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A).

“ACT-A” уже имеет результаты во многих аспектах, но равного доступа достичь пока не удалось. Мы можем сделать больше для обеспечения глобального доступа. С этой целью мы считаем, что страны должны работать вместе над новым международным договором о готовности к пандемии и реагировании на нее”, – говорится в заявлении.

Международный договор о пандемии COVID-19 будет основан на уставе Всемирной организации здравоохранения, к нему привлекут основные организации, работающие в этой сфере.

“Международные медико-санитарные правила станут основой такого договора, обеспечивая прочную и проверенную основу, которую можно развивать и совершенствовать”, – сказано в коммюнике.

Основной целью этого договора будет поощрение общегосударственного подхода и участии всего общества в укреплении национальных, региональных и глобальных возможностей и устойчивости к будущим пандемиям.

“Это включает в себя значительное расширение международного сотрудничества для улучшения систем оповещения, обмена данными, исследований, местного, регионального и глобального производства и распространения медицинских средств противодействия и мер обеспечения общественного здоровья, таких как вакцины, лекарства, средства диагностики и средства индивидуальной защиты. Это также должно включать признание подхода “Единое здоровье”, который связывает здоровье людей и животных с нашей планетой”, – заявили инициаторы.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов Хуанань: первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами.

Китай обвиняли в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев. Вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были “более откровенными”.

Сейчас в мире выявлено уже почти 128 млн случаев заболевания COVID-19, свидетельствуют данным американского Университета Джонса Хопкинса. Умерло от этой болезни около 2,8 млн человек, а 72,4 млн выздоровели.

По данным Bloomberg, в мире ввели 559 млн доз вакцин от коронавируса в 141 стране.

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