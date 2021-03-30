 

Билли Айлиш поделилась снимком матери-актрисы

30.03.2021, 11:30, Новости дня
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19-летняя американская певица Билли Айлиш 30 марта в Instagram Stories разместила фото своей матери, актрисы Мэгги Бэрд. 

Певица посвятила публикацию ее дню рождения – 30 марта ей исполнилось 62 года..

“Ты мой лучший друг”, – подписала она снимок.

Скриншот: billieeilish / Instagram

Билли Айлиш родилась в актерской семье. Отец певицы – актер Патрик О’Коннелл. У нее есть старший брат Финнеас Бэрд О’Коннелл, который также занимается музыкой. 

Билли Айлиш стала известной в 2016 году после публикации дебютного сингла Ocean Eyes на ресурсе SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский чарт Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart. 

В 2020 году артистка получила пять наград музыкальной премии “Грэмми”. В 2021 году певица стала лауреаткой премии в двух номинациях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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