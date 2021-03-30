“Жопа топ, фигура топ”, “Хочется дотронуться”. Актриса шоу студии “Квартал 95” снялась топлес
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Актриса проекта “Жіночий квартал”, производством которого занимается студия “Квартал 95”, Ирина Сопонару 28 марта разместила в Instagram фото, на котором запечатлена без бюстгальтера, стоя спиной к объективу.
“В Японии разбитые вещи часто исправляют, заполняя трещины золотом. Недостаток видят как уникальный элемент истории предмета, который добавляет красоты. С разбитым сердцем та же история, вспомните об этом, когда тяжело и выбирайте, чем заполнить свои трещины, болью или…” – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подписчики прокомментировали снимок.
“Ира, ваших волос-спины хочется торкнутися.У вас не только в сердце золото, вы все Лучезарная!” – написал ivan_rozhnyatovskiy.
“Жопа топ, фигура топ”, – заявил an.drii6613.
Ирина Сопонару родилась в 1986 году в Черновцах. Окончила Черновицкий национальный университет, обучалась в киевской студии театра “Черный квадрат”.
Сопонару исполняет роль Яринки в ситкоме “Однажды под Полтавой”.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет