 

Казахстанский бизнесмен Сейсембаев предположил, в чем может состоять национальная идея Украины

30.03.2021, 11:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев считает, что национальная идея Украины должна строиться на лозунге “Украина – это свободная страна равных возможностей”. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое выйдет сегодня вечером.

“Любая национальная идея формируется с вопроса, кто мы и зачем мы живем в этом мире? Это так же, как любой человек, когда формирует свою миссию: “Для чего я появился на этот свет?” Я в свое время ответил себе на этот вопрос. Первый мой ответ был: не для того, чтобы пасти баранов. Это был негатив. Точно не для того, чтобы пасти свою еду. А тогда у меня возник следующий вопрос: для чего?” – сказал Сейсембаев. 

Над формированием национальной идеи государства, считает бизнесмен, должны думать все украинцы. 

“Украинцам надо над этим совместно думать, но мое восприятие такое, что украинцы – очень свободолюбивый народ. При этом здесь есть проблема коррупции и есть проблема расслоения, соответственно, есть проблема неравенства… Я бы пофантазировал, что украинская национальная идея могла бы звучать так: “Украина – это свободная страна равных возможностей”. Что звучит в этом слогане? Свободная страна – это принцип. Равные возможности – это красиво и хорошо звучит для инвесторов, которые со стороны приходят, это хорошо звучит как для бабушек, так и для молодых, как для богатых, так и для бедных. Все это подразумевает равенство перед законом, потому что равные возможности возможны только при равенстве прав. А равенство прав может обеспечить только независимая судебная система”, – отметил Сейсембаев.

Из этого следует, что в Украине в первую очередь нужно реформировать судебную систему, продолжил бизнесмен. 

“Потому что судебная система – позвоночник любого государства”, – подчеркнул он. 

Интервью с Сейсембаевым выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”. Трансляция начнется в 18.00

За время свей каденции нынешний президент Украины Владимир Зеленский несколько раз высказывался по поводу национальной идеи Украины. В 2019 году в колонке для журнала НВ он написал, что видит национальную идею государства так – объединившись, совершить невозможное, и стать динамично развивающейся страной. В начале 2020 года он сказал, что частью национальной идеи Украины является возвращение Крыма. В конце 2020-го Зеленский предположил, что на время пандемии COVID-19 национальной идеей Украины должна стать здоровая нация. 

Сейсембаев занимается инвестиционным бизнесом. В рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленном в 2020 году местной редакцией Forbes, он занимает 21-е место. В списке 50 богатейших бизнесменов Казахстана Сейсембаев не представлен. 

В августе 2020 года экс-президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили представил Сейсембаева как своего потенциального партнера в деятельности Офиса простых решений и результатов. “В сферу ответственности Маргулана будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса”, – сообщил он. 


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / За сутки в Украине сделали 1171 прививку от коронавируса

03.02 / США назвали сроки принятия решения о санкциях по «Северному потоку – 2»

22.08 / Протесты в Беларуси: в центр Минска вышли почти три тысячи человек

24.12 / Власти Петербурга заявили о достаточном числе свободных коек для пациентов с COVID

04.09 / Fox News – «монументальный скандал» — нанятые мэрией Вашингтона эксперты порекомендовали переименовать или убрать из столицы США многие памятники

26.11 / В «Яндексе» появилась новая технология для анализа текстов

20.07 / В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом

05.08 / СПЧ решил обратиться к Google после блокировки российских СМИ на YouTube

22.02 / Компания LG Innotek инвестирует полмиллиарда долларов в расширение производства модулей камер

25.07 / Похищенного под Ростовом новорожденного нашли в Калмыкии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)