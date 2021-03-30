Казахстанский бизнесмен Сейсембаев предположил, в чем может состоять национальная идея Украины

Казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев считает, что национальная идея Украины должна строиться на лозунге “Украина – это свободная страна равных возможностей”. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое выйдет сегодня вечером.

“Любая национальная идея формируется с вопроса, кто мы и зачем мы живем в этом мире? Это так же, как любой человек, когда формирует свою миссию: “Для чего я появился на этот свет?” Я в свое время ответил себе на этот вопрос. Первый мой ответ был: не для того, чтобы пасти баранов. Это был негатив. Точно не для того, чтобы пасти свою еду. А тогда у меня возник следующий вопрос: для чего?” – сказал Сейсембаев.

Над формированием национальной идеи государства, считает бизнесмен, должны думать все украинцы.

“Украинцам надо над этим совместно думать, но мое восприятие такое, что украинцы – очень свободолюбивый народ. При этом здесь есть проблема коррупции и есть проблема расслоения, соответственно, есть проблема неравенства… Я бы пофантазировал, что украинская национальная идея могла бы звучать так: “Украина – это свободная страна равных возможностей”. Что звучит в этом слогане? Свободная страна – это принцип. Равные возможности – это красиво и хорошо звучит для инвесторов, которые со стороны приходят, это хорошо звучит как для бабушек, так и для молодых, как для богатых, так и для бедных. Все это подразумевает равенство перед законом, потому что равные возможности возможны только при равенстве прав. А равенство прав может обеспечить только независимая судебная система”, – отметил Сейсембаев.

Из этого следует, что в Украине в первую очередь нужно реформировать судебную систему, продолжил бизнесмен.

“Потому что судебная система – позвоночник любого государства”, – подчеркнул он.

Интервью с Сейсембаевым выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”. Трансляция начнется в 18.00

За время свей каденции нынешний президент Украины Владимир Зеленский несколько раз высказывался по поводу национальной идеи Украины. В 2019 году в колонке для журнала НВ он написал, что видит национальную идею государства так – объединившись, совершить невозможное, и стать динамично развивающейся страной. В начале 2020 года он сказал, что частью национальной идеи Украины является возвращение Крыма. В конце 2020-го Зеленский предположил, что на время пандемии COVID-19 национальной идеей Украины должна стать здоровая нация.

Сейсембаев занимается инвестиционным бизнесом. В рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленном в 2020 году местной редакцией Forbes, он занимает 21-е место. В списке 50 богатейших бизнесменов Казахстана Сейсембаев не представлен.

В августе 2020 года экс-президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили представил Сейсембаева как своего потенциального партнера в деятельности Офиса простых решений и результатов. “В сферу ответственности Маргулана будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса”, – сообщил он.



Дмитрий ГОРДОН

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