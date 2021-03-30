Subaru представил европейскую версию универсала Outback 2021

Японская компания Subaru выпустила обновленный универсал Subaru Outback для европейского рынка.

Напомним, актуальное поколение вышло в 2019 году. Вместе с тем первыми смогли приобрести автомобиль на американском рынке, тогда как позже модель распространили на рынок Австралии, а уже к апрелю Subaru Outback поступит в Европе. Новый универсал Subaru Outback построен на платформе Subaru Global Platform, которая применяется во многих моделях.

Вместе с тем под капотом установили 2,4-литровый бензиновый двигатель, который выдает 169 л.с. Кроме того, новинка имеет полный привод, а также режим бездорожья для преодоления сложных участков дороги. Пока производитель не называет стоимость универсала для европейского рынка.