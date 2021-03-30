США пора задуматься, как вбить клин между Россией и Китаем

Ещё со времён холодной войны бытовал принцип, что в интересах США не допустить слишком сильного сближения Москвы и Пекина, пишет Le Figaro. Сейчас как раз и происходит усиление их альянса на почве общей вражды с Вашингтоном. Но Штатам в среднесрочной перспективе стоит задуматься о том, как действовать, чтобы Россию обеспокоила реальная сила китайцев, пишет автор статьи.



Reuters

Среди геополитических советов, которые Генри Киссинджер оставил будущим лидерам США, был тезис о том, что Россию нужно держать отдельно от Китая, пишет Le Figaro. И к этому стремилась администрация Дональда Трампа, хоть и без результата, учитывая, что наладить отношения с Россией им не удалось.

Но Джо Байден и вовсе объявил «риторическую войну» авторитарным режимам, отмечает автор статьи. Он объявил о битве между демократиями и авторитарными странами, заявив, что Запад должен доказать, что демократия работает. А лидеры РФ и Китая, по его словам, считают, что за авторитаризмом будущее. Поэтому, по мнению американского президента, крупные западные демократии должны объединиться и противостоять китайским инфраструктурным и технологическим проектам с помощью подобных же инициатив.

В США сторонники обеих политических партий сходятся во мнении о китайской угрозе, но спорят они о том, правильно ли американский президент положил Россию и Китай «в один мешок» тех, с кем нужно бороться. Так, разногласия среди американских политиков вызвал и тот факт, что Байден назвал Путина «убийцей» в тот момент, когда его госсекретарь распекал китайских коллег по вопросу уйгуров. Так, «реалисты» считают, что Байден толкает Россию в руки Китая, употребляя в адрес Путина слова, которые раньше были слышны только во время войны, отмечает американский специалист по Китаю Дэвид Гольдман. По его словам, если Штаты собираются создать вокруг себя коалицию, то они переоценили свои силы. Экономическая мощь Китая заставит задуматься и прежде нейтральные страны.

А сторонники Байдена напоминают, что, наоборот, сближение РФ и Китая идёт уже давно и усиливается по мере того, как ухудшаются отношения США и РФ с 2000-х годов. Поворотным моментом стало присоединение Крыма к РФ и антироссийские санкции. Поэтому другие эксперты, как Джон Хербст, обращают внимание на то, что хоть альянсу РФ и Китая нужно всеми силами помешать, но РФ от Запада хочет карт-бланш на восстановление своей империи, включая Украину.

Так что после переговоров министры иностранных дел РФ и Китая выразили своё общее раздражение недопустимым вмешательством Запада в их внутренние дела под предлогом защиты прав человека. Сталкиваясь с новой американской политикой, Москва и Пекин стремятся создать альтернативу Западу с помощью своего стратегического союза. При этом эксперты признают, что вряд ли их союз способен перерасти в политико-военный альянс. Суть их отношений лежит в противостоянии Западу. Китай хочет доминировать над Западом, РФ же, как пишет автор статьи, больше концентрируется на прошлом и считает, что её предали, так что хочет возмездия.

В целом, РФ и Китай уже 400 лет соседи, и всё это время у них были разные отношения, полные торговли и общения, но также подозрений и вражды. У них были периоды подъёма и периоды спада, отмечает автор статьи. Но всегда между ними стоял и вопрос о границах, остаётся он и сейчас. Так, до сих пор как в российских источниках, так и в китайских можно встретить указания на то, что Китай претендует на российские богатства в Сибири и что некоторые молодые исследователи даже называют Владивосток китайским.

При этом РФ и Китай очень разные по своему весу. Так, российские оппозиционные СМИ пишут, что Россию в США не воспринимают всерьёз, потому что она слаба экономически, а её политическая модель дошла до уровня «диктатуры второго сорта». А Китай при этом — противник, с которым надо считаться. Тем более и ВВП РФ составляет 1,75% от мирового, тогда как у Китая это 18,2%.

Эксперты отмечают, что разорвать отношения между Россией и Китаем будет в интересах США, но достигнуть этого будет весьма тяжело. Так что они предлагают вывести условия сближения с Россией в краткосрочной перспективе. «Рано или поздно, но реальная сила китайцев обеспокоит и русских. Мы должны быть креативными и терпеливыми, и однажды взгляды РФ изменятся», — приводит автор статьи в Le Figaro мнение бывшего чиновника Пентагона Элбриджа Колби.