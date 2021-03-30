 

Риски возникновения повторного сердечного приступа возрастают при продолжительной работе

30.03.2021, 11:22, Разное
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Ученые установили, что продолжительная работа значительно увеличивает риски возникновения повторного сердечного приступа. Во избежание таких ситуаций и появления новых недугов, например инсульта, медики советуют сократить количество рабочих часов.
Исследованием влияния продолжительности рабочего дня на риски повторного инсульта занимались сотрудники канадского Национального научно-исследовательского института в Квебеке. Они изучили медицинские карты 967 человек в возрасте до 60 лет. У всех был диагностирован сердечный приступ в анамнезе.

Затем добровольцев поделили на несколько групп в зависимости от продолжительности рабочего дня. Всего было сформировано четыре группы, в которые вошли респонденты с неполным рабочим днем, полным рабочим днем, сверхурочной работой средней и высокой степени. Оказалось, что у людей с высокой продолжительностью рабочего дня двукратно увеличивались риски повторного сердечного приступа.

По словам Ксавье Трудель, рецидив ишемической болезни можно избежать, но для этого требуется сократить количество рабочих часов. Кроме того, пациентам необходимо регулярно обследоваться у врачей в целях улучшения прогнозов.

Источник: glas.ru



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