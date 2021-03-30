Британские СМИ рассказали об «ужасающем арсенале» армий России и Китая

Издание The Telegraph проанализировало состояние армий ключевых противников Великобритании. В опубликованной статье эксперты рассказали об «ужасающем арсенале» армий РФ и Китая.

За последние несколько десятилетий Китайская народная республика не только продемонстрировала стремительное развитие экономики, но и укрепила вооруженные силы. Официальный бюджет оборонного ведомства страны сейчас превышает 15,6 триллионов рублей в переводе на российскую валюту. Такой рост финансирования КНР своей армии не может не беспокоить страны Запада. При этом европейские аналитики уверены, что весь потенциал в Поднебесной не демонстрируют, поэтому арсенал государства может быть намного более мощным.

Не менее быстро развивается сектор вооружений и в России, только за несколько предыдущих лет сделавшей качественный прорыв в укреплении безопасности страны. На балансе российских ВВС появились как новейшие технологии, так и модернизированные модели проверенных временем оружия и техники. Согласно заявлению министра обороны Сергея Шойгу, государство увеличило свой боевой потенциал вдвое всего за восемь лет. В ходе общения с народом в 2018 году президент Владимир Путин продемонстрировал кадры, шокировавшие весь мир. Дальность усовершенствованных ядерных ракет оказалась настолько большой, что позволяет боеголовкам долететь до берегов Флориды.

Вместе с тем Британия рассчитывает на успешную цифровизацию и автоматизацию своих воинских сил. В ВВС королевства становится все меньше танков, а штат военнослужащих максимально сокращается. Арсенал же РФ и Китая, уверены авторы The Telegraph, возрастает и улучшается с каждым годом, уже сейчас ужасая своей мощью западных специалистов. Армии КНР И РФ в случае гипотетической войны против европейских стран получат весомое преимущество. Все это, предполагают авторы публикации, при возникновении вооруженного конфликта сыграет против граждан как Великобритании, так и стран Евросоюза и НАТО.

Источник: politros.com