 

ВОЗ допускает, что COVID-19 возник за пределами Китая и потом проник в страну

30.03.2021, 11:22, Разное
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Представители ВОЗ работают над докладом по поводу подробного исследования возникновения COVID-19. Они допускают, что новая коронавирусная инфекция возникла за пределами Китая, а в страну проникла уже после этого.
В скором времени ВОЗ обещает опубликовать доклад, в котором расскажет о своих выводах по поводу COVID-19. Известно, что первоначального источника пока назвать они не могут. В документе указано, что рынок города Ухань в Китае не мог быть местом образования коронавирусной инфекции. Однако это место могло сыграть ключевую роль в распространении опасного заболевания по стране.

Как пишет издание New Inform, представители Всемирной организации здравоохранения предложили инициировать еще одну проверку. Эксперты хотят изучить потенциальные места, где мог возникнуть COVID-19. Они предполагают, что после этого появятся более точные результаты, которые позволят сделать важные выводы, необходимые для всего мирового сообщества.



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