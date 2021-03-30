ВОЗ допускает, что COVID-19 возник за пределами Китая и потом проник в страну

Представители ВОЗ работают над докладом по поводу подробного исследования возникновения COVID-19. Они допускают, что новая коронавирусная инфекция возникла за пределами Китая, а в страну проникла уже после этого.

В скором времени ВОЗ обещает опубликовать доклад, в котором расскажет о своих выводах по поводу COVID-19. Известно, что первоначального источника пока назвать они не могут. В документе указано, что рынок города Ухань в Китае не мог быть местом образования коронавирусной инфекции. Однако это место могло сыграть ключевую роль в распространении опасного заболевания по стране.

Как пишет издание New Inform, представители Всемирной организации здравоохранения предложили инициировать еще одну проверку. Эксперты хотят изучить потенциальные места, где мог возникнуть COVID-19. Они предполагают, что после этого появятся более точные результаты, которые позволят сделать важные выводы, необходимые для всего мирового сообщества.