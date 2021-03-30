Стратегию военной безопасности Украины назвали фиктивной: От безысходности

В минувший четверг, 25 марта, украинский лидер подписал указ “О стратегии военной безопасности”. Документ предлагает закрепить концепцию комплексной обороны страны; в качестве ключевой угрозы национальной безопасности Украины обозначена Россия.

Со стратегией ознакомился глава Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовты. В беседе с “ПолитНавигатором” эксперт заявил, что это антироссийский пропагандистский документ. По его мнению, военная стратегия должна быть более многосторонней и объективной.

Шабовты обратил внимание, что в документе, утвержденном Зеленским, поверхностно расписаны проблемы, связанные с внутренней безопасностью и эффективностью работы правоохранительных органов. За скобками остается качество готового к мобилизации личного состава.

Эксперт добавил, что в стратегии нет никакой информации о гражданской обороне и улучшении мобилизационной работы. Шабовты напомнил, что на Украине большие проблемы с оперативным оповещением людей, эвакуацией. “В целом – это документ больше политический, нежели военно-стратегический”, – заключил он.

Стратегию также оценил политик Василий Волга. Он отметил, что документ носит фиктивный характер. Его авторы признают, что у страны недостаточно военного потенциала для обороны. Поэтому одной из ключевой мер являются комплексно-дипломатические мероприятия.

Также в материале говорится о “территориальной обороне”. Эксперт пояснил, что сюда относятся тренировочные базы (например, две базы батальона “Азов”), организованные украинскими националистами. Среди их участников годами разжигали ненависть к россиянам.

“Это стратегия от безысходности, от того, что больше нечего делать, кроме как надеяться на территориальную оборону и помощь Запада”, – заключил Волга.