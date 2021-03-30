 

Суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил 8,2 тысячи

30.03.2021, 11:20, Разное
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В оперативном штабе рассказали, что за прошедшие сутки диагноз поставили 8 277 россиянам. Около 12% из них не имеют ярко выраженных симптомов. Выздоровели 9 588 человек, скончались 409 пациентов.

Пятерка регионов с наибольшим числом новых случаев не изменилась. Лидером вновь стала Москва. Суточный прирост в городе составил 1 291. В столичные больницы доставили 799 человек. Вылечились 1 165 горожан, умерли 56 пациентов.

Вторую строчку занял Санкт-Петербург с 719 инфицированными. Далее идет Московская область, где обнаружили 556 больных. На четвертой и пятой местах – Нижегородская и Ростовская области с 277 и 240 заразившимися соответственно.

Новые случаи COVID-19 подтвердили в 84 регионах страны. Меньше всего больных выявили в Сахалинской области (4 случая), Ненецком автономном округе (3 случая), Магаданской области (2 случая) и Республике Тыва (1 случай).

Таким образом, общее количество заразившихся коронавирусом в России сегодня составляет 4,53 миллиона. Полностью выздоровели и покинули больницы 4,15 миллиона человек. Всего зафиксировали 98,4 тысячи летальных исходов.

Материал дополняется.



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