 

В РФ выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса

30.03.2021, 10:56, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявлено 8277 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 8277 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1291, Санкт-Петербурге – 719, Московской области – 556.

Всего в стране выявлено 4 536 820 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 155 996 человек, из них 9588 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 409 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 98 442 человека.

Накануне, 29 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8711. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 434.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



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