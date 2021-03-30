Грузинская оппозиция раскритиковала Госдеп США за поддержку «пророссийского режима» в стране
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
США по европейским и евразийским делам Джорджа Кента, который заявил, что нынешние власти Грузии «не сворачивали и не намерены сворачивать с курса на евроатлантическую интеграцию», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Грузинская оппозиция выступила с резкой критикой заместителя помощника госсекретаря
От имении оппозиционеров, большая часть которых не признает итоги осенних выборов в парламент, выигранных «Грузинской мечтой», к Джорджу Кенту обратился лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили, заявивший, что позиция американского чиновника «вызвала шок».
Он назвал заявления представителя Госдепа «подарком (основателю правящей партии Грузии Бидзине) Иванишвили, так как выборы в Грузии прошли по сценарию (президента РФ Владимира) Путина».
Нателашвили заявил, что все выборы в Грузии, которые с 2012 года последовательно выигрывает «Грузинская мечта», «проводятся и фальсифицируются на деньги России».
По его словам, Бидзина Иванишвили «ежедневно согласовывает стратегию с Путиным, как вернуть влияние Москвы в регионе».
Нателашвили, в частности, обвинил «Грузинскую мечту» в срыве строительства Анаклийского глубоководного порта на Черном море, «чтобы туда не заходили натовские корабли и подлодки».
Оппозиционер призвал США «незамедлительно ввести жесточайшие финансовые санкции против Иванишвили и его окружения, поддержав народ Грузии».
Министр культуры Грузии Теа Цулукиани заявили, что «оппозиция продолжает атаку на западные институты и чиновников, что является стилем экс-президента Михаила Саакашвили».
Смотреть комментарии → Комментариев нет