 

Грузинская оппозиция раскритиковала Госдеп США за поддержку «пророссийского режима» в стране

30.03.2021, 10:56, Новости дня
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США по европейским и евразийским делам Джорджа Кента, который заявил, что нынешние власти Грузии «не сворачивали и не намерены сворачивать с курса на евроатлантическую интеграцию», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Грузинская оппозиция выступила с резкой критикой заместителя помощника госсекретаря

От имении оппозиционеров, большая часть которых не признает итоги осенних выборов в парламент, выигранных «Грузинской мечтой», к Джорджу Кенту обратился лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили, заявивший, что позиция американского чиновника «вызвала шок».

Он назвал заявления представителя Госдепа «подарком (основателю правящей партии Грузии Бидзине) Иванишвили, так как выборы в Грузии прошли по сценарию (президента РФ Владимира) Путина».

Нателашвили заявил, что все выборы в Грузии, которые с 2012 года последовательно выигрывает «Грузинская мечта», «проводятся и фальсифицируются на деньги России».

По его словам, Бидзина Иванишвили «ежедневно согласовывает стратегию с Путиным, как вернуть влияние Москвы в регионе».

Нателашвили, в частности, обвинил «Грузинскую мечту» в срыве строительства Анаклийского глубоководного порта на Черном море, «чтобы туда не заходили натовские корабли и подлодки».

Оппозиционер призвал США «незамедлительно ввести жесточайшие финансовые санкции против Иванишвили и его окружения, поддержав народ Грузии».

Министр культуры Грузии Теа Цулукиани заявили, что «оппозиция продолжает атаку на западные институты и чиновников, что является стилем экс-президента Михаила Саакашвили».



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