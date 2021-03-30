В Рыбинске вводят временные ограничения для большегрузов

30.03.2021, 10:48, Объявления

Теги: Погода, Транспорт

С 12 апреля в Рыбинске начинают действовать ограничения на движение большегрузных автомобилей по городским дорогам.

Запрет продлится до 10 мая. Такие меры необходимы для сохранения от разрушения дорожного полотна в весенний период.

Ограничения распространяются на 80 городских магистралей. На дорогах установят специальные знаки, информирующие о максимальной разрешенной нагрузке на ось. Движение большегрузов будут отслеживать с помощью пунктов весового контроля.

Весенние ограничения не будут распространяться на пассажирские перевозки, доставку продуктов питания, горюче-смазочных материалов, лекарств, животных, кормов, семян и удобрений и ряда других грузов. Организациям необходимо получить разрешения на проезд грузовых автомобилей в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи. Проверять наличие специального разрешения будут сотрудники ГИБДД.

Ограничение для движения большегрузов будет действовать по всей Ярославской области. С 12 апреля по 10 мая на некоторых магистралях региона введут ограничения по тоннажу транспорта. В перечне — 42 участка региональных межмуниципальных дорог, это трассы Ярославль — Рыбинск, Углич — Ростов, Владимир — Переславль, Ярославль — Любим, Данилов — Пошехонье, Северо-восточная окружная дорога Ярославля и другие.

Пресс-служба администрации города Рыбинска

О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа город Рыбинск Ярославской области

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Рыбинск Ярославской области в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, при которых происходит снижение несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, ее участков, вызванное их переувлажнением, и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 25.03.2016 № 307-п «Об утверждении Порядка осуществления временного ограничения (прекращения) движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, находящимся на территории Ярославской области», обследованием технического состояния автомобильных дорог, расчетом несущей способности дорожных одежд, разработкой проекта организации дорожного движения городского округа город Рыбинск Ярославской области в период наибольшего ослабления (весенний период 2021года), выполненных ООО «Рыбинскгражданпроект», руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск Ярославской области, постановляю:

1. Ввести на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области с 12 апреля 2021 года по 10 мая 2021 года (далее по тексту – весенний период 2021 года) временное ограничение движения транспортных средств с общей массой и (или) нагрузкой на ось превышающими предельно допустимые по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее по тексту – автомобильные дороги общего пользования) в соответствии с перечнем согласно приложению.

2. В весенний период 2021 года движение по автомобильным дорогам общего пользования транспортных средств с грузом или без груза, общая масса и (или) нагрузка на ось которых превышают предельно допустимые нагрузки, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.

2.1. Специальные разрешения выдаются в соответствии с постановлением главы городского округа город Рыбинск от 29.12.2007 № 2213 «О выдаче специальных разрешений на перевозки автомобильным транспортом опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее по тексту – Департамент ЖКХ, транспорта и связи).

2.2. Размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами автомобильным дорогам в весенний период 2021 года, определяется в соответствии с постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области.

3. Временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования в весенний период 2021 года не распространяется:

– на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

– на перевозки продуктов питания, кроме алкогольной продукции, и горюче-смазочных материалов;

– на перевозки животных, кормов, лекарственных препаратов, химических реагентов для очистки воды, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

– на перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, при введении в установленном порядке соответствующих режимов на территории области;

– на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации;

– на дорожную технику, выполняющую работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, относящихся к собственности Ярославской области, и местного значения, относящихся к собственности администраций муниципальных образований Ярославской области;

– на транспортные средства Министерства внутренних дел Российской Федерации.

4. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа город Рыбинск Ярославской области «Управление городского хозяйства» обеспечить осуществление всех необходимых мероприятий по временному ограничению движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования.

5. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» обеспечить контроль за соблюдением пользователями автомобильных дорог общего пользования временного ограничения, введенного данным постановлением.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

И.о. главы городского округа город Рыбинск А.В.Рябченков