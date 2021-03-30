Певица Ингрид Майклсон заявила о свадьбе Зейна Малика и Джиджи Хадид, а потом взяла свои слова обратно

Неделю назад состоялась премьера клипа Зейна Малика и Ингрид Майклсон на песню To Begin Again. Вчера же певица вышла в прямой эфир в Instagram, чтобы поговорить в том числе о новой работе. Как оказалось, несмотря на совместную музыкальную коллаборацию, с Зейном Ингрид не знакома и даже не виделась никогда лично. Но не этот факт больше всего удивил их поклонников.

Мы никогда не встречались, я никогда не разговаривала с ним. Зейн не делает того, чего не хочет делать, и тот факт, что он записал эту песню, – очень лестен. Он довольно закрытый человек, а теперь он женат и у него есть ребенок, поэтому он делает только то, что действительно хочет, – заявила Ингрид.

Ингрид Майклсон

И тут поклонники Зейна, а заодно его возлюбленной Джиджи Хадид – окончательно потеряли покой. Женат? Как? Они сыграли тайную свадьбу, и мир до сих пор об этом не знает? Волна обсуждений поднялась такой силы, что, видимо, довольно быстро докатилась до самого Зейна, потому что уже через некоторое время Ингрид вернулась в социальные сети и поспешила отказаться от своих же слов.

Так, я рассказывала о своей новой песне To Begin Again с участием Зейна в прямом эфире и, возможно, сказала, что он женат. Так вот я ошиблась. Он не женат. Фанаты Зейна, мне очень жаль, что я посадила вас на эти американские горки эмоций. Я была не права. Он не женат. Мне жаль. Мне очень жаль.

Джиджи Хадид и Зейн Малик с дочкой

Напомним, еще весной прошлого года стало известно, что 25-летняя модель Джиджи Хадид и ее возлюбленный, 27-летний экс-солист One Direction, а ныне сольный исполнитель Зейн Малик впервые станут родителями. Позднее эту информацию прессе подтвердила мать модели Иоланда Хадид, а после и сама Джиджи перестала скрывать свое интересное положение и рассказала о своих ощущениях во время виртуального визита на шоу Джимми Фэллона.

О романе Джиджи Хадид и Зейна Малика заговорили в ноябре 2015 года, когда они были замечены в лобби одного и того же отеля. После этого папарацци удалось подловить молодых людей вместе, когда они, держась за руки, покидали вечеринку. В конце декабря 2016-го СМИ сообщили об их неудавшейся помолвке – якобы музыкант сделал модели предложение руки и сердца, но она ответила отказом, сославшись на свое нежелание так спешить в отношениях. В марте 2018 года Джиджи и Зейн выпустили официальные заявления о расставании, а в конце апреля решили возобновить отношения. Впрочем, хватило влюбленных ненадолго. О том, что их роман исчерпал себя, заговорили уже через несколько месяцев, в ноябре 2018 года, – сначала в соцсетя перестали появляться совместые фото, после Зейн и вовсе отписался от модели. О том, что Хадид и Малик решили дать своим отношениям второй шанс спустя год после расставания, стало известно в январе. Тогда папарацци сфотографировали пару в Нью-Йорке по дороге в ресторан, где они решили отметить день рождения Малика в компании с Беллой и Иоландой Хадид и Дуа Липой.