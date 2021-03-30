 

Украину терроризирует “британский” штамм коронавируса – Степанов

30.03.2021, 10:36, Новости дня
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В Украине распространяется “британский” штамм коронавируса. Об этом 30 марта на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Вследствие мутаций вируса и появления новых его опасных штаммов, в том числе “британского”, который сегодня фактически терроризирует нашу страну, на передний край выходит необходимость постковидной реабилитации”, – сказал он.

По словам министра, медики “фиксируют до 70% разных постковидных осложнений”.

“Британский вирус более заразный, более “молодой”, с высоким процентом осложнений и тяжелой клинической картиной. Он укладывает в реанимацию даже молодых людей без сопутствующих заболеваний. Наши врачи научились бороться и против этого штамма”, – объяснил Степанов.

Первые случаи “британского” штамма коронавируса были подтверждены в Украине в начале марта у больных из Ивано-Франковска. 19 марта Степанов говорил, что такой штамм уже выявлен по всей Украине.

В Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины проинформировали, что в Украине обнаружили новую мутацию “британского” штамма коронавируса, которая отличается от вируса, впервые обнаруженного в Великобритании.

Всемирная организация здравоохранения отмечала, что “британский” штамм коронавируса выявлен в 125 странах.

По состоянию на 30 марта в Украине подтвердили более 1,6 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 10 533 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 32,4 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 1,3 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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