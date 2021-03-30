 

“Лифчик забыл”, “Соседям не скучно. Выглянут в окно, а там полуголый мужчина”. Тарзан засветил голые формы

30.03.2021, 10:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

50-летний российский стриптизер Тарзан 28 марта поделился в Instagram снимком, на котором запечатлен сидящим на шезлонге в плавках. Стриптизер засветил голый торс.

“Какое небо голубое… Всем дзен!” – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

Подписчики прокомментировали пост.

“Лифчик забыл надеть”, – заявила irina_tata100.

“А верх от купальника?!” – спросила aleksivse.

“Вот соседям не скучно. Выглянут в окно, а там полуголый мужчина сидит”, – отметила nataly_parkhomec_tkachenko.

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. В августе 2020 года Тарзан и Королева отметили 17-летие брака. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году.

В сентябре Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его “развели, а потом обокрали”. Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Кроссоверы Kia Telluride и Sportage получили стильную серию Nightfall

18.03 / Ученые советуют делать небольшие перерывы в работе

17.12 / Главе МИД Украины стало обидно из-за нежелания Лаврова общаться с ним

25.07 / КБ “Луч” и госкомпанию “Артем” объединят в ракетостроительную корпорацию

16.01 / Выпущенные иранские ракеты взорвались в 160 км от авианосца США

02.12 / 1 декабря боевики дважды нарушили перемирие на Донбассе – штаб ООС

10.01 / Во Львовской области на горнолыжном курорте пострадали четыре туриста – ГСЧС

18.01 / Задолженность только Министерства образования перед “Укрзалізницею” – 1 млрд грн – Жмак

03.09 / Колумнист Washington Post – американским войскам нужен новый верховный главнокомандующий

16.10 / Кроссовер Volkswagen ID.5 заметили во время тестовых испытаний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)