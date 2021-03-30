“Лифчик забыл”, “Соседям не скучно. Выглянут в окно, а там полуголый мужчина”. Тарзан засветил голые формы

50-летний российский стриптизер Тарзан 28 марта поделился в Instagram снимком, на котором запечатлен сидящим на шезлонге в плавках. Стриптизер засветил голый торс.

“Какое небо голубое… Всем дзен!” – написал он.

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Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

Подписчики прокомментировали пост.

“Лифчик забыл надеть”, – заявила irina_tata100.

“А верх от купальника?!” – спросила aleksivse.

“Вот соседям не скучно. Выглянут в окно, а там полуголый мужчина сидит”, – отметила nataly_parkhomec_tkachenko.

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. В августе 2020 года Тарзан и Королева отметили 17-летие брака. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году.

В сентябре Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его “развели, а потом обокрали”. Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

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