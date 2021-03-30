В Австрии банда из семи человек напала на украинских подростков – посол

Во второй половине дня 28 марта в австрийском городе Грац на двоих украинцев – 15 и 17 лет – напали неизвестные, сообщила газета Heute.

Инцидент произошел, когда двое братьев из Украины пришли на встречу с человеком, которому планировали продать куртку, о чем договорились в соцсетях.

Встречу тот назначил в подземном переходе. Когда “покупатель” примерил куртку, к братьям из Украины подошла группа людей в масках. Угрожая пистолетом старшему брату, они потребовали деньги, ценные предметы и принесенные украинцами вещи.

17-летний украинец оказал сопротивление, один из нападавших ранил его ножом (нанес удар в верхнюю часть тела), младший брат бросился ему на помощь, после чего злоумышленники сбежали.

Старшего госпитализировали с тяжелым ранением, у младшего украинца – незначительные травмы лица. Полиция начала расследование инцидента.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба в Facebook 29 марта написал, что угрозы жизни раненому украинцу нет.

“Почетный консул Украины Фридрих Мьостль находится на прямом контакте с шефом полиции города. Сообщает, что жизнь раненого парня вне опасности. Нападение осуществила целая банда – семь человек. Относительно мотивов нападения полиция считает, что это было ограбление”, – написал он.

https://www.facebook.com/o.scherba/posts/10223073715844115



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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