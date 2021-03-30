Песков о нормандском формате: Никто не видит повода собираться на высшем уровне

Лидеры стран нормандского формата не видят повода для встреч для обсуждения ситуации на Донбассе. Такое мнение спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков выразил изданию “Аргументы и факты” в интервью, которое было опубликовано 30 марта.

“С нормандским форматом дела обстоят плохо. Можно констатировать, что при президенте [Украины Владимире] Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже. Более того, сейчас мы видим нагнетание напряженности на линии соприкосновения. Фактически перечеркиваются скромные достижения, которые были сделаны раньше. Растет напряженность, и никто не видит повода для того, чтобы собираться на высшем уровне”, – сказал он.

По словам спикера главы Кремля, Украина “все время говорит о том, что нужно собраться “нормандской четверке”.

“Киев говорит о неких новых предложениях, которые потом мы нигде не можем найти. Но, главное, за последние полгода мы неоднократно слышали, что Киев уже считает мертвыми Минские договоренности. Что эти соглашения невыполнимы, что нужны новые документы и так далее. Вот это, наверное, самое опасное”, – считает Песков.

Он подчеркнул, что поиски выхода “из замкнутого круга” относительно ситуации на Донбассе Москва ищет с “коллегами” из Берлина, Парижа и Киева, но с Украиной “говорить весьма сложно”.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

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