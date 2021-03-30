 

На тестах замечен электрический кросс Audi Q6 E-Tron 2023

30.03.2021, 10:32, Новости дня
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В ходе дорожных испытаний обнаружен новый прототип электрокроссовера Audi Q6 E-Tron 2023 модельного года.

Вместе с тем автомобиль получил плотную защитную пленку, а также временные задние фонари, которые в серийном исполнении обязательно модернизируют. Эксперты констатировали, что новинка Audi Q6 E-Tron окажется более габаритной, чем предшественник Audi Q4 E-Tron. Кроме того, здесь применили увеличенную колесную базу, за счет чего салон станет более просторным и комфортным для пассажиров.

Также указано, что новый электрический кроссовер Audi Q6 E-Tron 2023 модельного года поступит в серийное производство в следующем году на одном из немецких предприятий. Остальные подробности об автомобиле пока удерживаются в тайне от публики.



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