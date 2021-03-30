 

Седаны Cadillac Blackwing были проданы с аукциона

30.03.2021, 10:32, Новости дня
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Американский бренд Cadillac намерен выпустить ограниченным лимитом новый седан Cadillac Blackwing.

В свою очередь, общая партия будет достигать 250 экземпляров автомобиля. Прежние поставки были распроданы в рамках проводимого аукциона за несколько минут. Стоимость седана Blackwing составляет от 87,7 тысячи долларов в базовом исполнении. Кроме того, всем владельцам в качестве подарка предоставляются билеты на фестиваль Spring Mountain Motor Resort and Country Club.

Напомним, под капотом седана CT5-V Blackwing применили 6,2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 668 л.с. Вместе с тем появится и упрощенная модификация с 3,6-литровым бензиновым агрегатом на 472 л.с.



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