Опубликованы шпионские снимки модели Ford Bronco Warthog

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30.03.2021, 10:32, Новости дня
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Уникальная модификация Ford Bronco Warthog обнаружена и зафиксирована фотошпионами.

В частности, в сети можно увидеть снимки, на которых данная модель перевозится на прицепе, тогда как кузов полностью лишен защитного камуфляжа. Вместе с тем особое внимание привлекают 37-дюймовые покрышки, позволившие предположить о принадлежности к модификации Ford Bronco Warthog.

Что касается задней части кузова, то здесь особенно выделяется увеличенный держатель запасного колеса. Официальная премьера нового внедорожника Ford Bronco Warthog состоится уже в следующем году. Приступить к серийному производству намерены уже весной, а продажи начнутся практически сразу после официального выхода на рынок.



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