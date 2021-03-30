Опубликованы шпионские снимки модели Ford Bronco Warthog

Уникальная модификация Ford Bronco Warthog обнаружена и зафиксирована фотошпионами.

В частности, в сети можно увидеть снимки, на которых данная модель перевозится на прицепе, тогда как кузов полностью лишен защитного камуфляжа. Вместе с тем особое внимание привлекают 37-дюймовые покрышки, позволившие предположить о принадлежности к модификации Ford Bronco Warthog.

Что касается задней части кузова, то здесь особенно выделяется увеличенный держатель запасного колеса. Официальная премьера нового внедорожника Ford Bronco Warthog состоится уже в следующем году. Приступить к серийному производству намерены уже весной, а продажи начнутся практически сразу после официального выхода на рынок.