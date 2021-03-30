«Ritual» дал старт социальной кампании в сфере ритуальных услуг

Информационно – социальная кампания, запущенная одним из лидеров рынка ритуальных услуг в РФ Ritual.ru, направлена на максимальную декриминализацию отрасли оказания ритуальных услуг населению. Сегодня все этапы процесса, от констатации смерти до погребения, сопряжены с систематическим нарушением уголовного и административного кодекса РФ, отмечает РИА LIVE24.

Диспетчеры оперативных служб разглашают информации о фактах смерти похоронным агентам, которые приезжают в дом усопшего раньше оперативных служб. С этого момента в жизнь родственников покойного врывается не только горе, но и целый ряд приемов психологического давления, направленных только на одно: выкачивание как можно большей суммы денег с родственников покойного.

Некоторые похоронные агенты используют в своей работе противозаконные методы работы: запугивание, манипуляции и даже применение физической силы – вот далеко не полный перечень их арсенала. Да и ситуации, когда разные похоронные агенты устраивают драки на пороге дома усопшего, так же не являются редкостью. Шантаж родственников умершего может продолжиться: им будут навязывать покупку земли на муниципальном кладбище, которая должна предоставляться бесплатно, а также платные услуги государственного морга.

Главным посылом акции «ПочемуНеЗвонитПервым.Ру», запущенной Ritual.ru, стало то, что хороший похоронный агент никогда не должен звонить первым. Выбор похоронного бюро или агента, который расскажет про набор услуг во время погребения, стоимость и необходимость платных услуг, а так же разъяснение родственникам того, что им полагается по закону, должен оставаться за людьми. А не быть «актом капитуляции», подписанным под давлением ретивых «черных» похоронщиков, которые идут на любые угрозы, дабы получить заветный контракт на погребение.

Первым шагом в акции стал запуск видеороликов, рассказывающих, почему именно хороший похоронный агент не должен звонить первым. Ролик размещен в соцсетях и в YouTube. Совокупное количество просмотров видео перевалило за миллион.