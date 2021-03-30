Xiaomi официально представит первый складной смартфон Mi Mi

Свой первый складной смартфон готова представить всему миру компания Xiaomi. Mi Mix должны были презентовать вчера во время очередной большой презентации, но из-за непредвиденных обстоятельств часть мероприятия перенесли на сегодняшний день.

29 марта состоялось масштабное представление новинок от компании Xiaomi. Мероприятие должно было продлиться порядка четырех часов, в его ходе планировалось показать несколько флагманских смартфонов, процессор и ряд других устройств китайской компании. В запланированном для анонса перечне числились аппарат с жидкостной линзой фото-видео-камеры, водонепроницаемый смартфон, а также телефон с гнущимся корпусом. Как сообщают источники, дебютный девайс данного сегмента поступит в продажу под названием Mi Mix 4 Pro Max.

Ранее в Сети появлялась информация о поставках комплектующих для смартфона со сгибающимся дисплеем от China Star Optoelectronics Technology. Диагональ сложенного Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max составляет 6,38 дюйма. Остальные характеристики все еще держатся в секрете. Известно, что его стоимость начинается с отметки в 1,1 тысячи долларов США, при этом в руководстве корпорации отметили, что инновации, внедренные в новинке, стоят на деле не менее полторы тысячи долларов.

Несмотря на намеченный анонс пионера в категории гибких телефонов, вчера гаджет представить не смогли. Из-за ухудшегося состояния здоровья руководителя компании, презентация Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max вместе с рядом других устройств перенесена на сегодняшний день.

Источник: www.ixbt.com