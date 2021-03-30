 

Xiaomi официально представит первый складной смартфон Mi Mi

30.03.2021, 10:31, Разное
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Свой первый складной смартфон готова представить всему миру компания Xiaomi. Mi Mix должны были презентовать вчера во время очередной большой презентации, но из-за непредвиденных обстоятельств часть мероприятия перенесли на сегодняшний день.
29 марта состоялось масштабное представление новинок от компании Xiaomi. Мероприятие должно было продлиться порядка четырех часов, в его ходе планировалось показать несколько флагманских смартфонов, процессор и ряд других устройств китайской компании. В запланированном для анонса перечне числились аппарат с жидкостной линзой фото-видео-камеры, водонепроницаемый смартфон, а также телефон с гнущимся корпусом. Как сообщают источники, дебютный девайс данного сегмента поступит в продажу под названием Mi Mix 4 Pro Max.

Ранее в Сети появлялась информация о поставках комплектующих для смартфона со сгибающимся дисплеем от China Star Optoelectronics Technology. Диагональ сложенного Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max составляет 6,38 дюйма. Остальные характеристики все еще держатся в секрете. Известно, что его стоимость начинается с отметки в 1,1 тысячи долларов США, при этом в руководстве корпорации отметили, что инновации, внедренные в новинке, стоят на деле не менее полторы тысячи долларов.

Несмотря на намеченный анонс пионера в категории гибких телефонов, вчера гаджет представить не смогли. Из-за ухудшегося состояния здоровья руководителя компании, презентация Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max вместе с рядом других устройств перенесена на сегодняшний день.

Источник: www.ixbt.com



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