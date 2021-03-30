 

Евгений Петросян предстал перед фанатами на архивном фото

30.03.2021, 10:31, Разное
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Популярный российский юморист Евгений Петросян предстал перед фанатами на архивном фото. Артист поделился снимком в социальной сети Instagram.
Евгений Петросян продолжает радовать свою аудиторию архивными фотографиями. В его профиле появился снимок, сделанный в юности. Тогда артист пробовал себя в драматических постановках. Сам же снимок был сделан на спектакле «Доброго пути, Долорес», где он предстал в роли полицейского.

Петросян предложил подписчикам угадать, сколько ему лет на этом фото. Поклонники отметили, что в юности Петросян был очень худым и привлекательным молодым человеком. Некоторые добавили, что сейчас юморист выглядит куда более интересней, чем в молодости. Оказалось, что на снимке артисту всего 15 лет.



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