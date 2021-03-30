Евгений Петросян предстал перед фанатами на архивном фото

Популярный российский юморист Евгений Петросян предстал перед фанатами на архивном фото. Артист поделился снимком в социальной сети Instagram.

Евгений Петросян продолжает радовать свою аудиторию архивными фотографиями. В его профиле появился снимок, сделанный в юности. Тогда артист пробовал себя в драматических постановках. Сам же снимок был сделан на спектакле «Доброго пути, Долорес», где он предстал в роли полицейского.

Петросян предложил подписчикам угадать, сколько ему лет на этом фото. Поклонники отметили, что в юности Петросян был очень худым и привлекательным молодым человеком. Некоторые добавили, что сейчас юморист выглядит куда более интересней, чем в молодости. Оказалось, что на снимке артисту всего 15 лет.