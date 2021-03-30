 

В Сибири грузовик попал в смертельное ДТП

30.03.2021, 10:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Трагедия на дороге произошла в Татарском районе Новосибирской области. На 952-м километре трассы Р-254 «Иртыш» легковой автомобиль Nissan Tiida выехал на полосу для встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком MAN, передает РИА ФАН. В результате аварии погибла женщина-водитель – ее не успели доставить в больницу. Троих ее пассажиров – все они дети – госпитализировали.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Врач рассказал, можно ли определить наличие сальмонеллы по скорлупе яйца

17.12 / “Кадр декабря”: Фанатов восхитил снимок поцелуя Петрова и Милославской

03.08 / Мнение: Местечковый Интерстеллар

15.10 / Мнение: Как меня в Турции Европа своими санкциями огорчила…

09.03 / В Москве водитель дорогого “Порше” пробил насквозь стену многоэтажной парковки

26.11 / “Я жив”: Дмитрий Певцов опроверг информацию о своей смерти

10.03 / Байден подписал указ о скачкообразном увеличении цен на продукты в России

17.07 / В Сети всплыло фото Бабкиной и Ротару из лихих 90-х

20.02 / Володин призвал россиян отдыхать на Родине

26.11 / Выжившую в жутком ДТП россиянку сбили насмерть после выхода из машины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)