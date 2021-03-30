Ученые посоветовали есть кетчуп для снижения уровня холестерина

Ученые, работающие на базе Университета Оулу в Финляндии, заявили, что необходимо есть кетчуп для постепенного снижения в организме уровня холестерина. Его высокие показатели нередко приводят к сердечным патологиям.

Холестерин необходим организму, чтобы формировать новые здоровые клетки, но его высокий уровень провоцирует появление жировых отложений, затрудняющих циркуляцию крови. В результате человек может столкнуться с инфарктом или же инсультом.

В ходе проведения научной работы исследователи анализировали влияние ряда соусов на уровень холестерина. Участникам исследования предложили попробовать несколько ложек кетчупа за завтраком, обедом и ужином. Вместо соуса другим испытуемым предлагался томатный сок. Результаты данного эксперимента показали, что спустя 21 день уровень холестерина упал практически на 6%.

В то же время исследователи напомнили, что употребление ряда соусов повышает уровень холестерина. В запретный список попали тартар, майонез любой жирности, барбекю, терияки и ранч. Предпочтительнее готовить пищу на основе оливкового масла, поскольку оно не способно причинить вред организму.

Источник: www.express.co.uk