 

Ученые посоветовали есть кетчуп для снижения уровня холестерина

30.03.2021, 10:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые, работающие на базе Университета Оулу в Финляндии, заявили, что необходимо есть кетчуп для постепенного снижения в организме уровня холестерина. Его высокие показатели нередко приводят к сердечным патологиям.
Холестерин необходим организму, чтобы формировать новые здоровые клетки, но его высокий уровень провоцирует появление жировых отложений, затрудняющих циркуляцию крови. В результате человек может столкнуться с инфарктом или же инсультом.

В ходе проведения научной работы исследователи анализировали влияние ряда соусов на уровень холестерина. Участникам исследования предложили попробовать несколько ложек кетчупа за завтраком, обедом и ужином. Вместо соуса другим испытуемым предлагался томатный сок. Результаты данного эксперимента показали, что спустя 21 день уровень холестерина упал практически на 6%.

В то же время исследователи напомнили, что употребление ряда соусов повышает уровень холестерина. В запретный список попали тартар, майонез любой жирности, барбекю, терияки и ранч. Предпочтительнее готовить пищу на основе оливкового масла, поскольку оно не способно причинить вред организму.

Источник: www.express.co.uk



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Мнение: Агитатор

28.06 / Личное: Звериные роды

28.06 / “Так светитесь”: дочь онкобольной Заворотнюк поделилась счастьем

04.02 / Мнение: США готовят новые санкции против РФ “из-за Навального”

29.12 / Эксперты дали советы по продлению работы смартфона без подзарядки

21.09 / Эксперт: Жестокость действий белорусских силовиков не дает ожидаемого эффекта

03.08 / Мнение: Революция, чтобы снять карантин

19.11 / Мнение: Освобожденные славяне

06.12 / Зачем она выбросила ребёнка? – Личное мнение

28.06 / “Она у нас красавица”: Кудрявцева впервые показала невестку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)