Американский аналитик внес российские АК «сотой серии» в топ-5 лучших штурмовых винтовок

Американский военный аналитик составил список лучшего в мире оружия. В ТОП-5 штурмовых винтовок попал и российский АК «сотой серии».

Эксперт по вооружениям Чарли Гао обнародовал данные исследования наиболее качественных автоматов для использования пехотой. Несмотря на то, что успех боевых действий в большей степени зависит от техники и артиллерии, нельзя приуменьшать роль штурмовых винтовок. Издание The National Interest опубликовало статью аналитика, в которой он назвал самые эффективные винтовки в руках солдат. Лидерские позиции в рейтинге заняли разработки советских и российских конструкторов.

Так, Чарли Гао оценил продукцию Ижевского завода «Ижмаш», благодаря усилиям инженеров компании был существенно модифицирован автомат АК-74М. Появившаяся в результате «сотая серия» заменила АК-47 и АКМ, пользующиеся высоким спросом по всему миру. В первую очередь в «калашникове» привлекают усовершенствованные стволы, дающие возможность вести огонь более точно. Встроенный в автомат дульный тормоз снижает отдачу и уменьшает ствольную вспышку.

При этом эксперт отмечает, что другое российское оружие, АК-15 и АК-203 получили оптимизированную эргономику, а также планки Пикатинни для унификации вспомогательных принадлежностей вроде прицелов или тактических фонарей. Однако останутся на мировом оружейном рынке и укороченные модели АК-104 и АК-105, активно применяемые российскими спецотрядами.

В перечень лучших американский аналитик включил также автоматы серии M16/M4/AR-10 производства США, модели FN SCAR, поставляемые Бельгией, швейцарские SIG SG 550 и HK G3 из Германии. Все они состоят в арсенале боевых подразделений Североатлантического альянса.

Источник: riafan.ru