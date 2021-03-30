Врач Павлова объяснила, почему у здоровых людей «разваливается» организм

Врач Зухра Павлова объяснила, почему в последнее время у здоровых на первый взгляд людей начинает буквально «разваливаться» организм. Она связала это с сидячим образом жизни.

Эндокринолог дала советы тем, кто постоянно сидит на одном месте и мало двигается. Такой образ жизни врач назвала «новым курением». Эксперт оценила быт охотников-собирателей в Латинской Америке и Африке, поскольку они никогда не сидят более 15 минут. Физическая активность заставляет мышцы работать. Долгосрочное сидение важно прерывать, чтобы организм полноценно работал.

После наступления определенного возраста у всех людей появляются боли в области спины. Одной из причин такого дискомфорта являются удобные кресла со спинками. Когда человек сидит на табуретки или же на скамейки, спина напрягается и мышцы тренируется. Если необходимость в этом отсутствует, то постепенно появляется атрофия.

Источник: tsargrad.tv