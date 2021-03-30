 

Врач Павлова объяснила, почему у здоровых людей «разваливается» организм

30.03.2021, 10:14, Разное
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Врач Зухра Павлова объяснила, почему в последнее время у здоровых на первый взгляд людей начинает буквально «разваливаться» организм. Она связала это с сидячим образом жизни.
Эндокринолог дала советы тем, кто постоянно сидит на одном месте и мало двигается. Такой образ жизни врач назвала «новым курением». Эксперт оценила быт охотников-собирателей в Латинской Америке и Африке, поскольку они никогда не сидят более 15 минут. Физическая активность заставляет мышцы работать. Долгосрочное сидение важно прерывать, чтобы организм полноценно работал.

После наступления определенного возраста у всех людей появляются боли в области спины. Одной из причин такого дискомфорта являются удобные кресла со спинками. Когда человек сидит на табуретки или же на скамейки, спина напрягается и мышцы тренируется. Если необходимость в этом отсутствует, то постепенно появляется атрофия.

Источник: tsargrad.tv



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