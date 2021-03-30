Асад вернулся к работе после коронавируса

Президент Сирии Башар Асад и его супруга получили отрицательный анализ теста на коронавирус и возвращаются к работе во вторник, говорится в заявлении пресс-службы президентского дворца.

В заявлении говорится, что «после окончания периода изоляции по состоянию здоровья, исчезновения симптомов COVID-19 и получения отрицательного анализа ПЦР президент Башар Асад и его супруга Асма Асад возвращаются к работе, начиная с сегодняшнего дня (вторника)», передает РИА «Новости».

Напомним, в начале марта пресс-служба президентского дворца официально заявила, что президент САР Башар Асад и его супруга Асма заболели COVID-19 и проходят лечение.