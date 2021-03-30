Осужденного экс-главу Удмуртии освободили от тюремного наказания

Осужденный за взятки бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, освобожденный от тюремного наказания в связи с болезнью, вышел на свободу, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

В ведомстве сообщили, что «Александр Соловьев был сегодня освобожден от отбывания наказания по состоянию здоровья согласно приговору суда», передает ТАСС.

Напомним, в октябре 2020 года Завьяловский районный суд Удмуртии приговорил Соловьева к 10 годам лишения свободы со штрафом в 275 млн рублей за взяточничество.

Установлено, что в период с 2014-го по 2016 год Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Каму и реку Буй, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.

Соловьев был арестован 4 апреля 2017 года, в тот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия.

В феврале ФСИН опровергла слухи о смерти экс-главы Удмуртии Соловьева. 18 марта Завьяловский районный суд удовлетворил ходатайство осужденного за коррупцию экс-главы Удмуртии Александра Соловьева и освободил его от тюремного наказания в связи с болезнью. Постановление вынесено на основании ч. 2 ст. 81 УК РФ, согласно которой человек, заболевший после совершения преступления тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть от него освобожден.

На 5 апреля назначено заседание по рассмотрению гражданского дела по иску Генпрокуратуры к Соловьеву об обращении в доход государства его имущества стоимостью свыше 200 млн рублей.