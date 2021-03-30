Результаты тестов на COVID сделали доступными на портале госуслуг

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30.03.2021, 10:04, Новости дня
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Результаты теста на коронавирус можно будет получить через портал государственных услуг, соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, информирует пресс-служба кабмина.

«Результаты тестов на коронавирус будут доступны в личном кабинете пользователя на едином портале госуслуг. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что информация будет передаваться по защищенным каналам от организаций, проводящих тестирование. Они будут поступать в специальный референс-центр Роспотребнадзора, а затем – в личный кабинет. Добавляется, что на мобильных телефонах сведения будут отображаться в виде QR-кода.

«Документ также фиксирует, что в личный кабинет можно будет загрузить информацию о вакцинации для предъявления по месту требования. Чтобы воспользоваться новыми функциями, житель должен дать согласие на передачу сведений», – сообщила пресс-служба.

Решение было принято по итогам пилотного проекта по обработке данных о тестах, который начался в ноябре 2020 года. Новый механизм должен сэкономить время при получении результатов и снизить количество поддельных справок. Также гражданам не придется самостоятельно отправлять результаты в Роспотребнадзор по возвращении из-за границы.

Напомним, в феврале пользователям портала госуслуг облегчили заполнение популярных форм.



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