В РФ до конца 2021 года запустят производство первого электромобиля Zetta

Главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым проведено тестирование отечественного электрокара Zetta.

В частности, уже до конца 2021 года данная модель поступит в серийный выпуск. Напомним, проект впервые запустили в 2016 году, тогда как спустя год уже продемонстрировали очередной концепт. Вместе с тем новинка Zetta выполнена на отечественной платформе Lada. Известно, что модель оснащается мотор-колесами, за счет чего можно полностью отказаться от коробки передач.

В свою очередь, модель получила китайские батареи GE Power Technology, которые позволяют рассчитывать на запас хода от 200 до 560 километров. Отечественный электрокар сможет развить максимальную скорость 120 км в час. Минимальная цена новинки будет составлять 550 тысяч рублей.