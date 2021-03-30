 

В РФ до конца 2021 года запустят производство первого электромобиля Zetta

30.03.2021, 9:38, Новости дня
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Главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым проведено тестирование отечественного электрокара Zetta.

В частности, уже до конца 2021 года данная модель поступит в серийный выпуск. Напомним, проект впервые запустили в 2016 году, тогда как спустя год уже продемонстрировали очередной концепт. Вместе с тем новинка Zetta выполнена на отечественной платформе Lada. Известно, что модель оснащается мотор-колесами, за счет чего можно полностью отказаться от коробки передач.

В свою очередь, модель получила китайские батареи GE Power Technology, которые позволяют рассчитывать на запас хода от 200 до 560 километров. Отечественный электрокар сможет развить максимальную скорость 120 км в час. Минимальная цена новинки будет составлять 550 тысяч рублей.



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