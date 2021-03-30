 

Россиян заставят оплачивать парковку у себя во дворе

30.03.2021, 9:37, Разное
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Государственная дума России приняла законопроект «О дополнительном налогообложении транспортных средств, пребывающих в статическом положении более 30 минут».

Cогласно требованиям документа, под его действие подпадут и автомобили, припаркованные вблизи места проживания владельца или в иных дворах.

В пояснительной записке отмечается, что автомобили наносят непоправимый вред окружающей среде за счёт выбросов углекислого газа и загрязнение почвы во время замены моторного масла.

Ещё одним аргументом для ввода нового налога является устранение диспропорции в ходе оплаты автовладельцами времени на платных стоянках и свободного пользования ими придомовыми территориями.

Следить за количеством времени, проведённом автомобилем в статическом положении на придомовых стоянках или территориях, поручат муниципальным коммунальным службам или другим организациям по решению местных властей.

Парковщики будут закреплять на автомобилях электронные таймеры и перед выездом автомобиля взимать плату, измеряющуюся по тарифу, установленного муниципалитетом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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