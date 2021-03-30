Под Москвой поймали серийного вора

В городе Егорьевск в Московской области кто-то обокрал два гаража на Владимирской улице. Злоумышленник разжился колесами, туристическим оборудованием, мотоциклетными шлемами и инструментами на общую сумму в 300 тысяч рублей.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 38-летний мужчина, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Примечательно, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление. В квартире серийного воришки обнаружили часть имущества, пропавшего у законных владельцев.