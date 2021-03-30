 

Под Москвой поймали серийного вора

30.03.2021, 9:36, Разное
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В городе Егорьевск в Московской области кто-то обокрал два гаража на Владимирской улице. Злоумышленник разжился колесами, туристическим оборудованием, мотоциклетными шлемами и инструментами на общую сумму в 300 тысяч рублей.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 38-летний мужчина, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Примечательно, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление. В квартире серийного воришки обнаружили часть имущества, пропавшего у законных владельцев.



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