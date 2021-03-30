 

Рассел Кроу присоединился к актерскому составу фильма «Тор: Любовь и гром»

30.03.2021, 9:20, Разное
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Актерский состав фильма по мотивам комиксов Marvel «Тор: Любовь и гром» продолжает увеличиваться. Так, стало известно, что звезда фильма «Гладиатор» Рассел Кроу может сыграть одну из ролей в готовящемся сиквеле.
Кого именно должен сыграть Рассел Кроу на данный момент информации нет. Однако актера уже заметили на съемочной площадке вместе с коллегами. Создатели картины «Тор: Любовь и гром» намеревались сохранить в тайне личность его героя, но все же артиста увидели в образе греческого бога Зевса.

Сюжет картины «Тор: Любовь и гром» держится в строгом секрете. Но уже сейчас фильм Тайки Вайтити привлекает вниманием актерским составом. Кроме Криса Хемсворта, являющегося исполнителем роли Тора, в блокбастере появятся Натали Портман, Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон. Премьера фильма состоится в 2022 году.

Источник: www.igromania.ru



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