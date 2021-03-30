Обвиненного в сексуальном насилии Арми Хаммера лишили роли в фильме «Шпион на миллиард долларов»

На фоне сексуального скандала голливудский актер Арми Хаммер продолжает терять роли в фильмах. На этот с ним разорвали контракт создатели картины «Шпион на миллиард долларов», где артист должен был сыграть с Мадсом Миккельсоном.

Картина Аммы Асанте, повествующая о периоде холодной войны, была последним проектом, где числился Арми Хаммер. Есть вероятность, что артист появится в фильме «Зови меня своим именем», но к нему еще даже сценарий не написан. Разорвавшие с Хаммером контракт кинокомпании Asante и Walden Media не прокомментировали свои действия.

Стоит напомнить, что в начале 2021 года в Сети появились скриншоты переписки Арми Хаммера. Актер заявлял, что ему нравятся БДСМ-игры и каннибализм. Позднее в изнасиловании артиста обвинила Эффи Ангелова. Кроме того, экс-возлюбленная Арми Хаммера тоже рассказывала о насилии с его стороны, будто бы он заклеймил ее при помощи ножа. После таких откровений карьера актера оказалась под угрозой, ведь его стали лишать ролей в фильмах.

Источник: 360tv.ru