Полиция возбудила дело о реабилитации нацизма из-за надписи «Володин – ахтунг» на стене Госдумы

Столичные полицейские расследуют необычное дело о возникновении провокационной надписи внутри Государственной думы.

Ее странное содержание с использованием немецких слов стало основанием для возбуждения уголовного дела о призывах к реабилитации нацизма.

По словам источника в силовых структурах, надпись появилась на стене думского туалета сразу же после обсуждения предложенного КПРФ законопроекта о запрете депутатам оформлять недвижимое имущество и денежные счета на своих родственников.

Во время рассмотрения закона председатель Госдумы Вячеслав Володин резко раскритиковал инициативу коммунистов, обвинил их в популизме и предательстве национальных интересов. После продолжительной дискуссии был объявлен обеденный перерыв, по истечении которого законодатели обнаружили злополучное сообщение. Оно было написано розовым маркером на стене женского туалета.

Вячеслав Володин заявил, что не понимает почему именно он упоминается в появившемся сообщении. По словам Володина, он никогда не был в Германии и даже не знает немецкого. Председатель Госдумы считает, что имеет место быть опасная провокация с целью дискредитации всего парламента.

– Вы знаете, у нас полно депутатов, чья фамилия могла бы оказаться на этой стене. Например, Миронов или Жириновский. Так что я не думаю, что тут дело в какой-то конкретной личности. А вот то что ахтунг, это, на мой взгляд, уже очень серьезно, — заявил Вячеслав Володин.

В данный момент следствие пытается выявить круг подозреваемых, чтобы вычислить злоумышленника. Сейчас проходит поиск свидетелей и опрос всех депутатов. Следственные органы просят граждан, владеющих какой-либо информацией о надписи и ее содержании, как можно скорее связаться с ними по телефону доверия.

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