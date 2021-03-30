 

Песков рассказал о диете Путина

30.03.2021, 9:10, Новости дня
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Президент Владимир Путин неприхотлив к еде, питается самыми простыми блюдами, но следит за тем, чтобы было меньше мучного, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков в интервью газете «Аргументы и факты» на вопрос о том, есть ли продукты, которые президент не переносит, ответил, что Путин «очень неприхотлив в еде и совершенно точно не делает из нее культа», он «ест самые простые блюда» и лишь «следит за тем, чтобы было поменьше мучного».

Журналисты издания упомянули необычный костюм, в котором Путин отдыхал в тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, и спросили, следит ли глава государства за модой.

«Он абсолютно спокойно относится к этому вопросу. Вы знаете, что он фактически носит одинаковые костюмы, одинаковые рубашки. Но в тайге в рубашке и ботинках не походишь, там холодно. Поэтому можно сказать так: он одевается в соответствии с тем местом, где находится», – сказал Песков.

Он добавил, что своего модельера у Путина нет, «у него минимальное внимание к моде».

Пресс-секретарь президента также рассказал, что Путин не впервые садится за руль вездехода, как во время своего недавнего отдыха в тайге: «Как подавляющее большинство мужчин, он просто любит ездить за рулем. Но в силу своей должности практически напрочь лишен этого удовольствия. Но при возможности он с удовольствием водит самые разные средства передвижения».

Ранее Кремль прокомментировал возросший спрос на охотничьи костюмы «как у Путина».



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