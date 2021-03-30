 

Жена мэра Томска признала вину в нападении на силовика

30.03.2021, 9:10, Новости дня
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Супруга мэра Томска Ивана Кляйна, арестованного по обвинению в превышении полномочий, Галина Кляйн признала на суде свою вину в нападении на сотрудника правоохранительных органов, сообщил представитель Кировского районного суда.

«После изложения государственным обвинителем предъявленного обвинения подсудимая заявила, что вину в инкриминируемом преступлении она признает», – передает ТАСС слова представителя суда.

По версии следствия, в ноябре 2020 года Галина Кляйн ударила одного из сотрудников правоохранительных органов, прибывших для проведения обыска в квартире мэра Томска в рамках расследования уголовного дела.

В конце ноября правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении Галины Кляйн. Ей вменяли сопротивление силовикам при проведении обыска, сообщали адвокаты.



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