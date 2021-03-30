 

Стала известна причина «рыжего» дождя в Приморье

30.03.2021, 9:10, Новости дня
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Песчаная буря с сильным ветром в КНР вызвала «рыжий» дождь в Приморье, информирует Примгидромет.

Накануне Приморье находилось под влиянием циклона, смещавшегося над Японским морем, который принес дождь, ночью на севере местами со снегом, информируют синоптики.

«Над Китаем наблюдалась мощная песчаная буря, с сильным ветром песок поднялся в нижние слои тропосферы. Воздушные потоки перенесли его на большие расстояния, вплоть до Приморского края. В первой половине дня «рыжий» дождь прошел на юге Приморского края, а ночью вместе с осадками в виде дождя и мокрого снега сместился к восточным районам. Автомобили и другие поверхности покрылись пятнами. Также можно было наблюдать пожелтевший лед и снег на перевалах», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что во Владивостоке и пригороде утром 29 марта прошел небольшой дождь, в дальнейшем осадков не наблюдалось, воздух прогрелся до +10…+12 °С, ночью температура понизилась до +3…+5 °С.

Ранее в марте сообщалось, что желтый снег мог выпасть в Ульяновской области из-за песчаных бурь со стороны Китая.



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