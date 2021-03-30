Оживление сотрудничества и обострение на Донбассе. Советник Байдена поговорил с Ермаком

Советник президента США Джо Байдена по вопросам безопасности Джейк Салливан и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 29 марта провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили проведение реформ в Украине, ситуацию на востоке страны и двустороннее сотрудничество, информирует сайт ОПУ.

Салливан подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и стремления Украины к евроатлантической интеграции в условиях продолжающейся агрессии, сообщила пресс-служба Белого дома.

“Он также передал приверженность администрации Байдена оживлению нашего стратегического партнерства в поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, которая обеспечивает правосудие, безопасность и процветание народа Украины”, – сказано в релизе.

В Офисе президента отметили, что Ермак поблагодарил Салливана за поддержку США Украины и предоставление военной помощи, а также рассказал собеседнику об обострении на Донбассе.

“Мы высоко ценим недавние сильные заявления президента Джо Байдена и представителей вашей администрации по Крыму. Для нас очень важно подтверждение политики США в отношении непризнания попытки аннексии Крыма, осуждение незаконной оккупации полуострова, а также поддержка нашей инициативы “Крымская платформа”, – сказал Ермак.

Он упомянул о гибели четырех украинских военных 26 марта в районе Шумов Донецкой области. Ермак высказал мнение, что “США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров относительно прекращения войны на Донбассе”, пишет сайт ОПУ.

Кроме того, Салливан и Ермак говорили о реформах в Украине и противодействии дезинформации. Глава Офиса президента рассказал о создании Центра противодействия дезинформации.

“События, которые происходили в последние годы и в Украине и в других странах, доказывают, что информационная война и распространение дезинформации не менее разрушительны, чем вооруженное противостояние. Нам есть чему поучиться у вас в вопросе противодействия дезинформации. Надеемся на возможность дальнейшего сотрудничества в этой сфере”, – обратился Ермак к советнику Байдена.

Байден вступил в должность президента США 20 января. Его администрация последовательно поддерживает Украину. Байден после инаугурации неоднократно высказывал свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в разговоре с Путиным, на Мюнхенской конференции и в День сопротивления оккупации Крыма.

Последовательно поддерживает Украину и госсекретарь США Энтони Блинкен. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба стал одним из первых, с кем он провел переговоры после вступления в должность.

После вступления в должность Байден не звонил Зеленскому, но такой разговор готовится, сообщали в МИД Украины и посольстве США.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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